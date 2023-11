Nachtelijk parkeerdrukonderzoek in gemeente Boxtel

Wethouder Fred van Nistelrooij laat de parkeerdruk onderzoeken in de gehele gemeente Boxtel, ook in de Sint-Willibrordstraat dus, waar regelmatig wagens op de stoep staan.

Er werd al eerder onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in delen van Boxtel. Maar niet over de gehele gemeente. Daar wordt in de nacht van komende dinsdag op woensdag mee gestart. Niet schrikken dus als er mensen op het parkeerterrein auto’s aan het tellen zijn...