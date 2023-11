Achterberghstraat gaat bijna drie weken dicht

14 minuten geleden

De Achterberghstraat is van maandag 6 november om 07.00 uur tot vrijdag 24 november om 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer. De gemeente raadt automobilisten om te rijden via de Baroniestraat.



Automobilisten worden omgeleid via de Baroniestraat, fietsverkeer via de Van der Voortweg. Afbeelding: gemeente Boxtel.

Het asfalt van de straat moet in zijn geheel vervangen worden. Er is sprake van spoorvorming en een slecht wegdek. Fietsstroken en drempels worden ook meteen aangepakt. Voor fietsers geldt een afwijkende route via de Van der Voortweg om te voorkomen dat zij tussen de auto’s in de knel komen. Het Wereldhuis aan de Achterberghstraat blijft grotendeels bereikbaar.

Begin 2022 waren er ook al werkzaamheden in de Achterberghstraat: Brabant Water liet een nieuwe waterleiding aanleggen.