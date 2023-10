Doe je goed-festijn: ontspanning en zinvolle kennis

Vrijwilligerssteunpunt Boxtel had een map met vacatures op tafel liggen plus de nodige informatie. De kapstok met hoofddeksels staat net niet op de foto. Althans, op een klein randje uiterst rechts na.

,,Kom maar, dan zoeken we uit je waar je talenten liggen.” Carla den Otter, coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt Boxtel, toont een kapstok met hoeden. De ‘test’ is onderdeel van het Doe je goed-festijn dat ContourdeTwern en de gemeente Boxtel zaterdag hielden in gemeenschapshuis De Walnoot.