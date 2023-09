Lokale lasten inwoners stijgen met enkele tientjes

De lokale lasten in Boxtel stijgen in 2024, net als afgelopen jaren, met de prijsindex. Die is vastgesteld op 3,3 procent en dat is omgerekend enkele tientjes op jaarbasis. De toeristenbelasting daarentegen stijgt meer dan 10 procent, maar blijft daarmee nog onder het landelijk gemiddelde. Dat is te lezen in de begroting die het college van B en W dinsdag presenteerde.