Besluit huisvestingsvergunning arbeidsmigranten uitgesteld

Poppen met gele hesjes in buurtschap Vrilkhoven, als teken van protest tegen het plan voor een complex voor 400 arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg 11.

Het besluit over de huisvestingsvergunning voor 400 arbeidsmigranten in het Liempdse buurtschap Vrilkhoven had uiterlijk morgen, donderdag 28 september moeten vallen. Het college van B en W geeft echter aan uitstel nodig te hebben. Het heeft namelijk advies gevraagd bij de landsadvocaat Pels Rijcken. Uiterlijk 1 november nemen B en W alsnog een besluit.