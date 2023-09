Meulenbrug volgende week dicht

De Meulenbrug over de Dommel in Boxtel is van maandag 18 tot en met vrijdag 22 september afgesloten vanwege een schilderbeurt. Ook wordt een nieuwe slijtlaag op het wegdek aangebracht.

Het in 2006 geopende brugje nabij het Liduinaziekenhuis voor fietsers en voetgangers verbindt de Van der Voortweg en Molenweide. Gebruikers worden tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid via de Molenstraat, Mgr. Wilmerstraat en Deken De Wijsstraat.