Kosten door WOZ-bezwaarbureaus lopen verder op

No cure, no pay-bureaus die voor inwoners gratis bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van een huis, kosten de gemeente dit jaar alleen al ruim drie ton extra. (Deze foto van huizen in het nieuwbouwproject Langen Linden is ter illustratie).

De Boxtelse schatkist wordt voor een half ton extra getroffen door zogeheten no cure, no pay-bureaus (NCNP). In totaal gaat de gemeente dit jaar naar schatting voor ruim drie ton de boot in. De gemeente zit hierover in de rats: pas in 2025 wordt een oplossing verwacht. Intussen lopen de kosten op.