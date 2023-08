Idee: ook een fietspad langs snelweg A2

De drukke Eindhovenseweg is al een poos in beeld als onderdeel van de snelfietsroute F2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Nu is de weg daar echter niet geschikt voor, onder meer omdat nog niet overal de fietspaden van de rijbanen gescheiden zijn.

In 2030 loopt er een snelfietsroute over de noord/zuid-as als het aan Boxtel ligt. Balans en VVD voelen echter meer voor een tracé langs de rijksweg A2. Dinsdag, tijdens een informatieavond over de stand van zaken rond het mobiliteitsplan dat in ontwikkeling is, kwam zelfs de gedachte aan bod van twee trajecten.