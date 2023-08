Verkeersremmers op scheurwegen in aantocht

De Oude Rijksweg is deels kaarsrecht en nodigt blijkbaar uit tot hardrijden. De gemeente Boxtel neemt maatregelen.

Het wordt snelheidsduivels moeilijker gemaakt om over de Gestelseweg en Oude Rijksweg te razen. Dat laat de gemeente Boxtel weten in reactie op het artikel dat dinsdag in de app en op de website van Brabants Centrum verscheen.