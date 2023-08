Tijdens de zogeheten Veiligheidsdag in het najaar van 2022 in jongerencentrum B-Town, presenteerden hulpdiensten zich.

Onderzoek naar veiligheid in de gemeente Boxtel

1 uur geleden

Een studie naar de veiligheid in de gemeente Boxtel is deze week van start gegaan. Burgemeester Ronald van Meygaarden roept inwoners op deel te nemen aan de enquête: de uitkomsten worden gebruikt om beleid te maken.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek dat niet alleen op landelijk maar ook lokaal niveau wordt uitgevoerd. De onderwerpen lopen zover uiteen van rommel op straat en overlast tot inbraken en andere criminele activiteiten. Een paar honderd inwoners van de gemeente Boxtel krijgen de vragen voorgeschoteld.

,,Door jouw mening te geven, kun je bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in jouw buurt”, legt burgemeester Van Meygaarden uit op de website van de gemeente. Om echter degelijk beleid te kunnen maken, zijn er betrouwbare cijfers nodig. En daarvoor moeten voldoende inwoners deelnemen aan de enquête.

In de Veiligheidsmonitor komen naast criminaliteit, onveiligheid en buurtproblemen ook het optreden van de gemeente en de politie aan bod. De studie wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O Research in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

ONLINE INVULLEN

De deelnemers zijn op basis van een steekproef uit het bevolkingsbestand van de gemeente. Dit om een zo representatief mogelijke weerspiegeling van de lokale samenleving te krijgen. In totaal zijn er een paar honderd mensen uitgekozen, zij hebben deze week een uitnodiging gekregen van I&O Research of moeten die nog ontvangen. In de brief staat een unieke inlogcode waarmee deelnemers kunnen inloggen om bij de online vragenlijst te komen.

Wie vragen heeft over het onderzoek, kan bellen met de helpdesk van I&O Research via 0800 0191 (gratis). Mailen kan ook naar veilig@ioresearch.nl.