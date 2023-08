Rotonde De Goor moet een dagje dicht

6 minuten geleden

Rotonde De Goor wordt zaterdag 26 op zondag 27 augustus onder handen genomen. Dus kunnen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs Boxtel niet via de Keulsebaan bereiken.

De rotonde is 26 augustus vanaf 19.00 uur afgesloten en wordt daags erna vanaf 16.00 uur weer in gebruik genomen. Het verkeerspunt met daarop het kunstwerk De Passer wordt in alle vier de rijrichtingen afgesloten. Het in 1994 stukje infrastructuur is met de tand des tijds beschadigd geraakt en dit moet worden hersteld. Zo is er al enkele jaren sprake van hevige spoorvorming bij de rotonde.

Weliswaar neemt het werk nog geen dag in beslag, toch zijn er allerlei omleidingsroutes in voorbereiding. Zo wordt vrachtverkeer via de N65, het Helvoirtse en Haarense buitengebied naar de Kapelweg gestuurd om bedrijventerrein Ladonk te bereiken. Automobilisten pakken vanaf de A2 logischerwijs de afslag Boxtel-Noord (zie kaart).

ZUIDELIJKE HOOFDWEG

Rotonde De Goor werd in het najaar van 1994 aangelegd samen met de Keulsebaan, toen nog de Zuidelijke Hoofdweg geheten. De nieuwe weg was nodig vanwege de omvorming van de N2 tot rijksweg A2.

Er staat weer een grootschalige verandering in de Boxtelse infrastructuur op de planning: het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit omvangrijke maatregelenpakket is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen sluiting van de dubbele overweg op te kunnen vangen. Rotonde De Goor valt binnen het project Keulsebaan: in de toekomst moet dit een kruispunt met verkeerslichten worden. Maar door rechtszaken, complexiteit en oplopende kosten moeten de verkeersplannen rondom PHS telkens vooruit worden geschoven.