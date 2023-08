Bijzonder: Boxtel op z’n kop?

36 minuten geleden

Automobilisten en (brom)fietsers die de straat Oude Boomgaard verlaten, moeten voorrang verlenen aan kruisende verkeersdeelnemers op de Schijndelsedijk in Boxtel. Dat is al jaren het geval. Onlangs is het verkeersbord vernieuwd dat de voorrangssituatie aangeeft. Daarbij is wel een heel bijzondere situatie ontstaan...

Een tipgever stuurde bovenstaande foto met de vraag: zou het een slapende ambtenaar of een onwetende medewerker zijn geweest die bij de plaatsing was betrokken? Want: het bord hangt ondersteboven. En denk nou niet: misschien is de driehoek niet goed bevestigd en daardoor verdraaid... niets is minder waar. De bouten en moeren zitten stevig vast, zo leert controle.

Driehoekige verkeersborden met een rode rand zijn in het algemeen waarschuwingsborden en hangen met de punt naar boven. Het bord op de foto lijkt daar erg op, maar wijst op het naderen van een voorrangsweg. Deze dient toch echt met de punt naar beneden te hangen.