Haal tijdig je auto weg voor opbouw kermis

21 minuten geleden

De Markt en het Breukelsplein vrij zien te krijgen van auto’s voordat de kermis wordt opgebouwd. Dat is elk jaar weer een uitdaging. Dinsdag 15 augustus moeten beide pleinen leeg zijn. Auto’s die er dan nog staan, worden verwijderd. De gemeente verhaalt de wegsleepkosten op de eigenaren van de betreffende voertuigen.

Een deel van het Breukelsplein is vrij parkeren. In veel van de nabijgelegen straten geldt de blauwe zone en moet de blauwe parkeerschijf achter de voorruit van een auto worden geplaatst. Buurtbewoners die in het parkeerschijfgebied hun auto kwijt willen tijdens de kermis, hebben een ontheffing nodig. Aanvragen kan via: https://www.parkeerserviceboxtel.nl.

Vrijdag 18 augustus barst de kermis los. Volkszanger Marco Schuitmaker opent het volksfeest, dat tot en met woensdagavond duurt. Hij zingt onder meer zijn hit De Engelbewaarder. Een lied dat Pierre Kartner in 1976 schreef, maar destijds geen notering in de hitlijsten kreeg. Dat is met de remake die Schuitmaker in september vorig jaar lanceerde, wel anders.

GEMIXTE ATTRACTIES

De volkszanger vertolkt zijn liedjes op het Breukelsplein, vanaf het balkon van cakewalk Lunapark. Daar traden in het verleden meer artiesten op bij de aftrap van de kermis. De laatste jaren bleven optredens uit en dat was een gemis, vonden veel bezoekers. Dat bleek uit een enquête die de gemeente vorig jaar hield.

Ook de opzet met attracties voor kinderen op de Markt en voor volwassenen op het Breukelspein werd niet op handen gedragen, volgens het onderzoek. Daarom komt er nu weer een mix van attracties op beide pleinen. Op de Markt kunnen kermisgangers zich vermaken in de schietsalon, draaimolen, autoscooter, Fireball, Beach Party en mini-octopus. Voorts zijn er attracties als Lucky Duck, Lucky Cranes, Pusher te vinden. Op het Breukelsplein staan de Break Dance, Polyp, Time Trip naast een glazen doolhof (Bayern Labyrinth), Bungee Jump en Skeeball. Bovendien zijn er churros, oliebollen, vis, nougat, suikerspinnen en snacks te koop op de kermis.

PRIKKELARM

Zondag 20 augustus draaien de attracties tussen 12.00 en 14.00 uur zonder muziek en lichteffecten tijdens de zogeheten prikkelarme kermis. Zo kunnen ook mensen die overgevoelig zijn voor al het geluid en knipperen van lampjes van het evenement genieten.