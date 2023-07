Nieuwe aannemer mag fontein-problemen oplossen

Medewerkers van AquaBouw Watertechniek nemen een kijkje in een van de twee kelders waar de installaties zijn ondergebracht.

De oorspronkelijke leverancier is in gebreke gesteld door de gemeente. Boxtel heeft een nieuwe aannemer ingeschakeld die de problemen mag oplossen: AquaBouw Watertechniek uit Numansdorp. Die was donderdag (gisteren) al enige poos bezig met de inst..