De gemeente Boxtel doet donderdag 29 juni uit de doeken wat zij en projectontwikkelaar Van Wanrooij bedacht hebben voor de Eindhovenseweg. Ter hoogte van het nieuwbouwwijkje Jorishof moet de verkeersveiligheid worden verbeterd. Overigens is op deze foto het voormalige pand van Joris Meubelen nog een bouwval, maar inmiddels is dat volledig gerestaureerd opgeleverd.

Boxtel doet plannen voor Eindhovenseweg uit de doeken

34 minuten geleden

De plannen voor de verkeersinrichting nabij nieuwbouwwijkje Jorishof aan de Eindhovenseweg worden komende donderdag 29 juni om 20.00 uur gepresenteerd. Dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Helvoortstraat. Aanmelden is wenselijk en kan via de projectontwikkelaar secretariaatpo@vanwanrooij.nl.

Het smalle fietspad aan de Eindhovenseweg is de politiek al langer een doorn in het oog. Twee jaar geleden had het college een plan om het wegdeel nabij Jorishof aan te pakken, zo antwoordden B en W destijds op vragen van PvdA-GroenLinks. Aangezien Van Wanrooij volop aan het bouwen is, zal ook de weg worden aangepakt. Wanneer precies, dat is nog niet bekend.

FIETSPAD

Het college van B en W somde in juni 2021 nog op wat er aangepast ging worden. Zo zou er een vrij liggend fietspad komen. Ook was het idee om op de Eindhovenseweg een verkeersaanpassing te doen voor een veilige afwikkeling van auto’s en fietsers van en naar het nieuwbouwwijkje.

Op dat moment moest echter nog overleg worden gevoerd met Van Wanrooij. Of het oorspronkelijke plan nog intact is gebleven, blijkt donderdagavond dus tijdens de informatiebijeenkomst. De deuren gaan open vanaf 19.45 uur.