Verenigingen krijgen van Boxtel steuntje in de rug

1 uur geleden

Door de oorlog in Oekraïne stegen de energielasten fors. Verenigingen en stichtingen kwamen in 2022 voor flinke, onverwachte kosten te staan. Boxtel trekt 350.000 euro uit om deze organisaties te helpen. Dat melden B en W in een brief aan de raad.

De gemeente heeft verenigingen en stichtingen gevraagd hoe zij ervoor staan. Van de 52 organisaties die reageerden, hebben er 32 financiële problemen door de energierekening of verwachten die. Boxtel wil voorkomen dat de clubs omvallen, of alleen nog activiteiten tegen hogere tarieven aan kunnen bieden. Dat zou betekenen dat er voorzieningen verloren gaan of onbereikbaar worden voor inwoners. Vandaar de eenmalige subsidie om de energielasten van 2022 te compenseren, van maximaal 10.000 euro per aanvraag.

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen tot 15 september dit jaar. Vervolgens worden de verzoeken beoordeeld. Ze ontvangen een brief over de regeling met uitleg over een aanvraag.

Het bedrag dat een organisatie krijgt, wordt bepaald aan de hand van de extra energiekosten in 2022. Aanvragers moeten hun gas- en stroomverbruik van vorig jaar dan ook doorgeven. Dit wordt vergeleken met het pre-coronajaar 2019, omdat in coronatijd alles een tijd stillag.

NIEUWE PEILING

B en W vermoeden dat clubs ook in 2023 pijn in de portemonnee voelen door de energietarieven. Zij raden verenigingen aan te verduurzamen en zo de gas- en stroomrekening te verlagen. Er zijn volgens B en W al veel clubs die zonnepanelen gelegd hebben, de verwarming lager zetten en hun verlichting hebben aangepast. En er is interesse voor verdere maatregelen. ,,We wijzen de organisaties dan ook op duurzaamheidsmaatregelen en op de subsidies die daarvoor bestaan”, meldt het college. In oktober peilt Boxtel opnieuw hoe het met de clubs staat.