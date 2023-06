Extra uren voor steunpunt om mantelzorgers te helpen

Senioren moeten langer zelfstandiger thuis blijven wonen, nieuwe verpleeghuizen komen er niet meer bij, de bevolking wordt steeds ouder, zo ook in Boxtel. Het zijn inmiddels enkele van de bekende ontwikkelingen waardoor de druk op mantelzorgers blijvend toeneemt. Bovendien wordt de directe kring rondom een zorgbehoevende steeds kleiner.

Eind 2019 becijferden verschillende ouderenorganisaties de vergrijzing in Boxtel. Die zal de komende jaren nog een extra vlucht nemen: zo’n 30 procent van de lokale bevolking valt in 2040 onder de groep senioren. Terwijl het aantal mantelzorgers flink daalt. Zo waren er in 2018 gemiddeld nog vijf mantelzorgers voor iedere 75-plusser die ondersteuning nodig heeft, dat zijn er drie in 2040, v..