Peiling van ervaringen Boxtelaren met WegWijs

1 uur geleden

Bij WegWijs kunnen inwoners onder andere terecht met vragen over jeugdzorg. Hoe de dienstverlening van het loket van welzijnsorganisatie ContourdeTwern op dit terrein ervaren wordt en of er verbeterpunten zijn, dat laat Boxtel tot en met 2024 nagaan.

Stuurt WegWijs mensen niet van het kastje naar de muur, zijn de antwoorden begrijpelijk, volgen toegezegde reacties op tijd. Naar dergelijke bevindingen vraagt onderzoeksbureau Magis jeugdzorgcliënten die bij het loket aanklopten.

MAANDELIJKSE PEILING

Om een uitgangspunt te hebben waarmee latere resultaten vergeleken kunnen worden, legt Magis eerst met terugwerkende kracht ervaringen met Wegwijs van vorig jaar vast. Daarna volgt tot en met 2024 een maandelijkse peiling. Wethouder Désiré van Laarhoven: ,,Het onderzoek dient om na te gaan of er verbeteringen nodig zijn binnen onze eigen werkwijze. Inzicht daarin zorgt dat we ouders en jongeren beter kunnen ondersteunen.”

UITKOMSTEN

De studie gaat niet over behandelingen binnen de jeugdzorg of contacten met instellingen, maar puur over de hulp van WegWijs. De eerste tussentijdse uitkomsten verwacht de wethouder eind dit jaar. Het onderzoek kost een kleine 12.000 euro. Dit geld komt uit een potje dat al bestemd is voor jeugdzorg.

Op het gebied van WMO loopt al een studie naar hoe cliënten de dienstverlening van Wegwijs ervaren.