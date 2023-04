Contract voor opvang in oude Rabobank loopt af

1 uur geleden

Veertig Oekraïense vluchtelingen krijgen sowieso een jaar onderdak in het voormalige hoofdkantoor van kinderopvangorganisatie Kindertuin aan de Jan Kruijsenstraat 15. Er zijn nog meer locaties nodig: het contract met de eigenaar van het voormalige Rabobank-pand loopt over een paar maanden af.

Buurgemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben de gezamenlijke opdracht van het Rijk om 350 Oekraïners op te vangen. Boxtel verzorgt veruit het grootste deel van de verblijfsplekken via de drie locaties voor oorlogsvluchtelingen: 135 in het voormalige pand van de Rabobank aan de Stationsstraat, veertig bij Liduina en nog eens 45 in de Heesemanshoeve op Luissel. Eind mei, begin juni komen daar dus nog circa veertig mensen bij in de Jan Kruijsenstraat. Echter, in Gestel blijft de opvang achter waardoor de gezamenlijke opdracht van het Rijk nog niet helemaal wordt ingevuld.

Omwonenden ontvingen vrijdag een brief over de opvang aan de Jan Kruijssenstraat. Burgemeester Ronald van Meygaarden maakte duidelijk dat het aantal panden waar mensen in opgevangen kunnen worden, schaars is. De gemeente wil als het even kan, geen reguliere huizen inzetten, om te voorkomen dat woningzoekenden nog langer moeten wachten.

BOUWFONDS

Het aflopende contract met Bouwfonds BPD, een dochterbedrijf van de Rabobank dat eigenaar is van het vastgoed, is een extra zorg. Inez van Gils, de projectmanager van de gemeente voor de opvang van Oekraïners, geeft aan dat het voortdurend schakelen is om locaties goed te regelen: ,,We proberen de overeenkomst met BPD te verlengen. Anders moeten de Oekraïners die daar wonen, weer ergens anders naartoe.”

De bewoners van de Jan Kruijsenstraat en omgeving zien de noodzaak van de hulp wel in. Ze vroegen zich tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen maandag wel af of het gebouw voldoende ruimte biedt voor veertig mensen. ,,Het wordt er bloedheet in de zomer en het is klein, er is weinig buitenruimte.” Er zou bovendien asbest in verwerkt zijn en het zou lekken. ,,Dat betekent extra werk”, aldus burgemeester Ronald van Meygaarden die de bijeenkomst bijwoonde.

PARKEREN

Daarnaast stipte omwonende Henk van de Langenberg een praktisch probleem aan. ,,Er staan nu dagelijks vijftien auto’s op het terrein bij het pand. Dat wordt gedoogd. Elders is vrijwel geen plek. Waar moeten die auto’s heen?” Hij was verder benieuwd of het recht van overpad blijft gelden voor de doorgang achter het gebouw. ,,We zitten met z’n allen dicht op elkaar in dit buurtje”, vertelde hij na afloop. ,,Er heerst een goed evenwicht, maar dat is wel fragiel.”

,,Mocht u overlast ervaren, meld die dan”, riep Van Meygaarden op. Omwonende Astrid Koedam: ,,Het lijkt mij beter die te voorkomen. Is het niet mogelijk te anticiperen op eventuele strubbelingen?” Met de zomer in zicht rees de vraag of er bezigheden georganiseerd worden voor de vluchtelingen. Van Gils had daar een duidelijk antwoord op. ,,Ja, er wordt voor een dagstructuur gezorgd en deze mensen mogen ook werken in Nederland. Diverse Oekraïners die in Boxtel verblijven, zijn ook al aan het werk.”

Ook wat voor mensen er komen, was een belangrijk vraagstuk voor de buurt. Dat zullen met name moeders met kinderen zijn en mogelijk ook oma’s, stelt Van Meygaarden. Het pand waar ze onderdak krijgen, onder oudere Boxtelaren bekend als het voormalige kruisgebouw, moet eerst verbouwd worden. ,,Die klus is waarschijnlijk eind mei geklaard. De Oekraïners verblijven er tijdelijk, maar toch zeker wel een jaar”, weet de burgemeester.

MENSWAARDIG

Van Gils nodigde de buurtbewoners uit om, na de verbouwing, maar voordat de vluchtelingen aan de Jan Kruijsenstraat gaan wonen, voor een rondleiding door het pand. Dan kunnen zij zien onder welke omstandigheden de Oekraïners in Boxtel verblijven. Burgemeester Van Meygaarden: ,,Het is crisisnoodopvang, maar wel menswaardig.”

Het gebouw staat sinds begin vorig jaar leeg en is van woonstiching Joost.