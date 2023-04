Fietstunnel is breekpunt voor Boxtelse raadsleden

1 uur geleden

Geld bijlappen om de maatregelen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer uit te voeren vindt de Boxtelse gemeenteraad prima. Maar: dan moeten ook echt alle plannen gerealiseerd worden. Het breekpunt is de fietstunnel. Die moet er volgens de meeste partijen gewoon komen. Wethouder Fred van Nistelrooij neemt dit standpunt mee in zijn gesprekken met het Rijk en de provincie.

De dubbele spoorovergang in Boxtel moet eind 2024 dicht, zeggen spoorwegbeheerder ProRail en het Rijk. Om geen verkeersinfarct te creëren moeten een aantal projecten uitgevoerd worden: de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), de aansluiting daarvan op Tongeren, het verbreden van de Keulsebaan en de bouw van een fietstunnel onder het spoor. Maar de Boxtelse gemeenteraad vindt dat als een van deze maatregelen er niet komt, de dubbele overweg dan ook niet dicht kan.

Dat dit alles Boxtel nog meer geld gaat kosten, nemen de raadsfractie op de koop toe. Als daarmee toekomstbestendige oplossingen komen, dan moet dat maar, gaven Jan de Koning (INbox), Rob Kuppens (VVD) en Gerlof Roubos (Balans) aan.

WIND TEGEN

De wethouder wilde weten of de raad eventueel extra geld beschikbaar wilde stellen voor PHS en of bepaalde projecten uit het pakket niet willen uitvoeren als er geen extra geld komt. Daarnaast wilde Van Nistelrooij weten of de raad het met het college eens is dat de dubbele overweg niet dicht kan zonder VLK.

,,We hebben geen wind in de rug, maar flink tegen”, verwoordde de wethouder de huidige problemen rond de totstandkoming van de PHS-plannen. Stikstof, stijgende prijzen en tegenslag bij de Raad van State. Het zijn allemaal hoge drempels die Boxtel, het Rijk/ProRail en de provincie moeten nemen. En daar is veel extra geld mee gemoeid: er is een tekort van twintig miljoen euro.

,,De meeste problemen zijn veroorzaakt door het Rijk (met name stikstof - red.), dus moet Den Haag ook maar over de brug komen met meer geld”, gaf Rinze van der Veen (SP) de wethouder nog mee.

VERKLARING

Eén enkele concessie wil de gemeenteraad nog wel doen: de verbreding van de Keulsebaan tussen de snelweg A2 en rotonde De Goor (met kunstwerk De Passer) terugdraaien. Dat levert een besparing op van zo’n vier tot vijf miljoen, volgens de wethouder. Over de rest van het maatregelenpakket was de raad dus duidelijk: vasthouden aan afspraken zoals ze destijds zijn vastgelegd. Onlangs door B en W geopperde alternatieven voor de fietstunnel, via de Leenhoflaan en de Ossenpadtunnel, werden van tafel geveegd.

Zes van de acht partijen legden dit vast in een verklaring die de wethouder komende weken kan gebruiken in de gesprekken. ,,Boxtel heeft zich maximaal ingespannen om de deelprojecten te realiseren. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat alle maatregelen noodzakelijk zijn om de sluiting van de dubbele overweg op te vangen”, las Roel de los Hoyos (CDA) namens de zes partijen voor.

PvdA-GroenLinks en D66 ondertekenden de verklaring niet. Zij twijfelen of de PHS-plannen überhaupt nog uitgevoerd moeten worden, maar willen ook niet tornen aan de eerder gemaakte afspraken.

Al met al was de wethouder blij met de steun van de gemeenteraad. ,,We geven zo een duidelijk signaal af.”