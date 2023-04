Om vragen over de onder meer de energietoeslag te beantwoorden, werd vorig jaar het Financieel Café gehouden in Sint-Ursula en gemeenschapshuis De Walnoot.

Energietoeslag aanvragen kan pas na de zomer

1 uur geleden

Inwoners van Boxtel die ook voor 2023 energietoeslag willen aanvragen, moeten nog even geduld hebben. Gemeenten moeten namelijk wachten op aanpassingen in de landelijke wetgeving en dat proces duurt nog tot juli. ,,Maar minima die bij ons in beeld zijn, hoeven niets te doen”, verzekert wethouder Mariëlle van Alphen.

SP-raadslid Rinze van der Veen vroeg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond om opheldering van de wethouder over het aanvragen van de toeslag. Volgens de fractievoorzitter van de socialisten kreeg zijn partij diverse vragen van inwoners over dit onderwerp en over de formulieren die zij moeten invullen voor de energietoeslag.

De bijdrage vanuit het Rijk is ingesteld om arme huishoudens te helpen met de enorme kostenstijgingen voor gas en stroom. Gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitkering van dat geld. Om die beter te regelen, worden er nu landelijk afspraken gemaakt en bij wet vastgelegd.

INKOMENSGRENS

In 2022 verhoogde Boxtel, net zoals veel andere gemeenten, de inkomensgrens van 120 naar 130 procent van het sociale minimum zodat meer mensen in aanmerking komen voor de toeslag. Daarnaast hebben inmiddels ook studenten toegang tot de bijdrage. Door deze beslissing gaf de gemeente vorig jaar 263.000 euro meer uit dan het budget dat Boxtel kreeg van het Rijk. ,,Die kosten moeten we zelf dragen, want we hebben zelf de keuze gemaakt”, aldus wethouder Van Alphen. Het tekort wordt volgens haar opgevangen via de Wmo-gelden.

De gemeente moest vorig jaar ook extra investeren in personeel omdat het afhandelen van de aanvragen flink wat tijd kostte, legde wethouder Van Alphen uit. ,,Daarom hebben we externen ingehuurd om ons te helpen. Dit jaar werken we met een verkorte procedure, we verwachten dan ook dat we het aan kunnen met onze eigen mensen”, liet ze de raad dinsdagavond weten.

500 EURO

Inwoners met een krappe beurs konden vorig jaar bij hun gemeente aankloppen om alvast een voorschot van 500 euro te krijgen op de totale energietoeslag van 1.300 euro. Dat wil het Boxtelse college van B en W ook nu weer mogelijk maken.

,,Wie een uitkering of een minimaregeling heeft, krijgt automatisch bericht. Voor alle andere inwoners is er een aanvraagformulier. Dat ze die moeten invullen, zullen we nog wat verduidelijken”, zegde de wethouder toe.