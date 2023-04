Valpreventie en beweging krijgen prioriteit in Boxtel

32 minuten geleden

Een gezonde levensstijl scheelt zorgkosten. Het Rijk geeft gemeenten geld om zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners ziek worden. Boxtel vroeg eind maart 600.000 euro aan. Een flinke hap daarvan is bedoeld voor combinatiefunctionarissen. Ook gaat er veel geld naar valpreventie.

Het Rijk, zorgverzekeraars, de GGD en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben 3 februari het zogeheten Gezond en Actief Leven-Akkoord gesloten. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om gezondheid en welzijn te bevorderen. Boxtel opteert voor de maximale bijdrage voor 2023.

Het grootste deel van dit geld, circa 179.000 euro, gaat naar combinatiefunctionarissen, mensen die scholen met sport- en cultuurclubs verbinden. Hier zijn dat met name buurtsportcoaches. Ghislaine de Brouwer, directeur van Brede Scholen Boxtel, waar Buurtsport deel van uitmaakt, heeft nog geen beeld van wat dit besluit precies voor haar organisatie betekent. ,,Eerst maar eens afwachten tot het geld er is. Van een verdeling weet ik nog niets.”

Ook trekt Boxtel zo’n 100.000 euro uit voor valpreventie. Verder is 35.000 euro bestemd voor de bestrijding van overgewicht en obesitas. Een kleine 40.000 euro gaat naar het terugdringen van gezondheidsachterstanden en zo zijn er nog diverse projecten die een bijdrage krijgen.

Achterliggend doel is zoveel mogelijk voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Dat is prettiger voor de mensen zelf, en van belang om de zorgkosten in Nederland te drukken. Het is beter te voorkomen dan te genezen, had het motto van het akkoord kunnen zijn.

VITALE GENERATIE

De stip op de horizon is een generatie in 2040 met fitte, vitale mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Binnen het akkoord is veel aandacht voor de jeugd. Gezondheid is niet volledig te regisseren, maar een gemeente kan wel aan bepaalde knoppen draaien. Ze kan bijvoorbeeld beweging stimuleren, invloed uitoefenen op de etenswaren die scholen verkopen, voorlichting geven aan ouders over gezonde voeding en het gebruik van drank, sigaretten en drugs ontmoedigen.

OUDEREN

Behalve naar jeugd kijkt Boxtel ook naar ouderen. Een ton voor valpreventie lijkt erg veel, maar een val kan voor een oudere het verschil betekenen tussen zelfstandig wonen of niet. Een heup of pols is op hogere leeftijd snel gebroken, met als gevolg ellende voor degene die gevallen is, maar ook zorgkosten, inzet van naasten en zorgprofessionals. Preventie komt ten goede aan inwoners zelf en kan de zorg ontlasten.

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden loopt als een rode draad door het akkoord. Boxtel besteedt daar ook de nodige aandacht aan. Er zijn maatschappelijke verschillen in levensverwachting en zorgvraag. Die raken aan meer dan alleen beweging en gezonde voeding. Armoedebeleid speelt bijvoorbeeld een rol. Wie geldzorgen heeft, denkt niet direct aan dure verse groente. Om gezondheidsachterstanden op te heffen, is het nodig om een verantwoorde levensstijl voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Het akkoord geldt tot en met 2026. Boxtel kan elk jaar een bijdrage aanvragen, maar de hoogte daarvan neemt wel af. Of het Rijk na 2026 nog geld beschikbaar stelt, is niet zeker. Volgend jaar wordt het Gezond en Actief Leven-akkoord geëvalueerd. De landelijke overheid baseert de verdeling van de middelen op inwonertal per gemeente en op het aantal mensen met gezondheidsproblemen.