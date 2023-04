Parkeren bij protestantse kerk voor vergunninghouders

27 minuten geleden

‘s Avonds je auto parkeren bij de protestantse kerk in de Clarissenstraat is binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk. Als het aan B en W ligt tenminste. Tenzij je een vergunning hebt.

In het weggedeelte dat niet ver van de Markt ligt, mag momenteel iedereen tot aan de splitsing met de Koppel parkeren, maar wel betaald. Dat blijft overdag zo. Echter, als het verkeersbesluit eenmaal van kracht is, zijn van maandag tot en met donderdag de parkeerplaatsen na 18.00 uur bestemd voor vergunninghouders. Op vrijdag geldt dit na 21.00 uur en zaterdag na 18.00 uur.

Bewoners van het stukje Clarissenstraat konden ‘s avonds vaak hun auto niet kwijt in de buurt. Op hun verzoek heeft het college van B en W het besluit dan ook genomen. De parkeerdruk nabij de protestantse kerk (en de Sint-Petrusbasiliek) is zo’n beetje de hoogste van heel Boxtel. Door de aanpassing hopen B en W dat parkeerplaatsen elders in het centrum efficiënter worden gebruikt.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage. Het duurt dus nog zeker zes weken voor het van kracht wordt.