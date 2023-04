Waarschuwingen moeten afvalberg voorkomen

vr 7 apr., 16:56

Met grote gele borden waarschuwt de gemeente Boxtel inwoners pmd-zakken niet meer bij de glasbak aan de Parallelweg-Noord te plaatsen. Enige poos geleden ontstond daar een heuse afvalberg.

Voorheen stonden er op de locatie nabij het Jan van Esch-plein grote pmd-containers. Maar die werden zo’n anderhalve maand geleden weggehaald. ,,Er is geen noodzaak voor grote verzamelcontainers in deze wijk aangezien we de gele zakken voor plastic, metaal en drankkartonnen aan huis ophalen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Uit gewenning echter werd de locatie nabij de glascontainer in het begin nog steeds gezien als centraal inzamelpunt. Dus zijn er borden geplaatst om bewoners te attenderen op de nieuwe situatie en te wijzen op het feit dat overtreders een boete kunnen krijgen. Boa’s proberen die te achterhalen door in het afval te zoeken naar eventuele adressen. ,,Zij krijgen vervolgens een bezoek van een boa, een brief met een officiële waarschuwing als ze niet thuis zijn, of direct een boete als het om een veelpleger gaat”, aldus de woordvoerder. De locatie wordt nog gemonitord.

LANGERE TERMIJN

Toen de pmd-container aan de Parallelweg-Noord werd weggehaald en er een grote afvalberg ontstond, zo rond het einde van de werkweek, werd die niet direct door de gemeente opgeruimd, maar pas na het weekend. Dat heeft een reden, geeft de woordvoerder desgevraagd aan: ,,Het doel is om op de langere termijn een positief effect te krijgen. De ervaring is dat, juist als dit soort gedumpte troep niet direct wordt verwijderd, de bewoners oplettender worden en overtreders gaan aanspreken.”

PMD

Boxtel werkt aan het terugdringen van restafval door, net als in andere gemeenten, meer in te zetten op het ophalen van verschillende soorten vuilnis. Zo mogen inwoners sinds 2017 inwoners naast plastic ook metalen verpakkingen en drankkartonnen in de gele zakken doen om zo de hoeveelheid afval die in de grijze kliko belandt, terug te dringen.

Volgens landelijk beleid wordt er gemikt worden op 30 kilogram restafval per inwoner in 2025. Er is nog een lange weg te gaan: in 2021 werd er 130 kilo per inwoner opgehaald, al kwam dat ook door de coronapandemie.