Fietstunnel nog niet uit gedachten verdwenen

Door een fors tekort is niet zeker of het complete maatregelenpakket PHS doorgaat. Wel is volgens de gemeente Boxtel zeker dat de dubbele spoorwegovergang dicht gaat.

B en W melden in een brief aan de raad de uitkomsten van de vergadering van eind december. Die ging over de verkeersmaatregelen die Boxtel wil nemen in verband met de beoogde sluiting van de dubbele overweg in de Tongersestraat.