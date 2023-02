Commissaris van de Koning: ‘Wil graag mensen zien, geen stenen’

Commissaris van de Koning Ina Adema (tweede van links) was woensdag op bezoek in Boxtel. Ze ging onder meer in gesprek met raadsleden.

Het was de eerste keer dat Adema in haar rol als commissaris van de Koning een bezoek bracht aan Boxtel. Burgemeester Ronald van Meygaarden was dan ook blij met de visitatie. ,,Ze is iemand die graag de verhalen uit de samenleving hoort en niet langs het zoveelste gemeenschapshuis wordt geleid om te zien hoe mooi het is.” De commissaris van de Koning beaamt dat: ,,Voor mij is het belangrijk om contact te hebben met de mensen en zo van hen te horen wat er in een gemeente speelt. Dat doe ik bij alle gemeenten in Brabant.”

BONDGENOTEN

Omdat stenen niets kunnen zeggen over de staat van een dorp, sprak Adema dus met inwoners uit Boxtel. Allemaal mensen die volgens burgemeester Van Meygaarden een groot hart hebben voor..