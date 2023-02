Verhuur gemeentepanden niet op orde

Een en ander wordt geconcludeerd door Crowe Accountancy & Advies uit Eindhoven. Dit bureau is sinds de zomer van vorig jaar de nieuwe account van de gemeente. Jaarlijks krijgt het college van B en W een rapport over de kwaliteit van de jaarrekening: de managementletter. De gemeenteraad is vorige week op de hoogte gebracht hiervan via een brief.

Crowe voerde in oktober de controle uit en ontdekte over het algemeen geen grote tekortkomingen in de jaarcijfers. Een aantal punten verdient echter toch aandacht. Zoals dus het gemeentelijk vastgoed. Niet alleen is onduidelijk of de vastgoedportefeuille wel volledig is, ook inzicht in alle afspraken met de huurders ontbreekt. Het gaat voornamelijk over de opbrengsten en (onderhouds)kosten. Sim..