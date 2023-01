Onderzoek naar overlast Vion in centrum, Breukelen en Lennisheuvel

vr 27 jan, 10:30

Een groot deel van Boxtel en héél Lennisheuvel worden betrokken bij een onderzoek naar geur- en geluidsoverlast van Vion en Hydrobusiness. Dat deze studie op initiatief van de gemeente Boxtel wordt uitgevoerd, werd afgelopen najaar door Brabants Centrum bekendgemaakt. Wie eraan mee wil doen, kan zich vanaf heden inschrijven.

De kaart van het gehele gebied vinden inwoners onderaan dit artikel.

De gemeente heeft de GGD Hart voor Brabant en het Louis Bolk Instituut gevraagd het onderzoek uit te voeren. Hiermee wil Boxtel niet alleen de geurhinder in kaart brengen die inwoners ervaren, maar ook de invloed op de gezondheid en de relatie met de bedrijfsactiviteiten van Vion en Hydrobusiness.

Met de resultaten kan de plaatselijke overheid wellicht stappen nemen om de leefbaarheid voor inwoners te verbeteren. Hoe meer mensen in het vastgestelde gebied meedoen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten worden.

Het onderzoek maakt gebruik van een mobiele telefoonapp en loopt over twee perioden: drie weken in maart en net zo’n lange periode in juni. Gebruikers van de app kunnen daarop aangeven welke hinder zij ervaren en hoe gezond ze zich voelen. Gegevens worden anoniem behandeld, belooft Boxtel.

Door de gegevens met actuele meteorologische gegevens te combineren, denken de onderzoekers dat er een een goed beeld van de invloed die Vion en Hydrobusiness hebben op de omgeving.

Hoewel inwoners pas in maart en juni hun ervaringen kunnen delen via de app, is het onderzoek deze maand al gestart. De uitvoerders houden interviews met een aantal bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en de klankbordgroep die in het verleden is samengesteld.

Eind februari wordt een workshop georganiseerd voor deelnemers aan de app. Na de zomer volgt een bijeenkomst met betrokken bewoners en de bedrijven. Daarin willen de onderzoekers kijken welke verbeteringen en mogelijk kunnen zijn. Er komt ook nog een rapport met de uitkomsten en een advies aan de gemeente. Het onderzoek loopt tot het einde van dit jaar.

Mensen die wonen in het gebied dat gemarkeerd staat in het kaartje bij dit artikel, kunnen komende dagen een uitnodiging verwachten. Aanmelden voor het onderzoek kan ook via s.staps@louisbolk.nl. Of de QR-code te scannen onderaan dit artikel.