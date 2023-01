Een initiatief voor je buurt? Wijkmakelaars gaan binnenkort weer aan de slag

Een en ander bleek tijdens de informatieve raadsbijeenkomst over burgerparticipatie op dinsdagavond. Boxtel is bezig met nieuw beleid. De politici kregen nog even een opfriscursus over het onderwerp voordat de discussie over de invulling ervan losbarst.

De informatiebijeenkomst werd overigens slecht bezocht, zo constateerde ook de teleurgestelde voorzitter van de avond Ineke van Giersbergen (steunfractie Combinatie95): slechts negen van de 23 raadsleden waren aanwezig.

DRIE MENSEN

Wiebe de Leijer (D66) wilde aan het einde van de avond nog wel even weten hoe het staat met het aanstellen van nieuwe wijkmakelaars. Vanaf september is de gemeente Boxtel op zoek gegaan naar medewerkers hiervoor. Gemeentesecretaris Victor Fijneman had goed nieuw..