Herinrichting Stationsstraat: het kan nog alle kanten op

Een eenrichtingsweg waarbij je er vanaf de Molenstraat ín rijdt. Of verder ontwikkelen als voetgangersgebied: de gemeente geeft al enkele voorzetjes om het gesprek op gang te brengen. Belanghebbenden en omwonenden krijgen allemaal de kans opnieuw hun zegje te doen. De gemeente Boxtel heeft hen al per brief geïnformeerd. Ook zijn een verkeerskundige en een medewerker van het ingeschakelde bureau Buurtbinders sinds deze week de deuren langsgegaan. ,,We willen de klok gelijk zetten. Dit proces loopt al enkele jaren en inmiddels zijn de tijden veranderd: er wordt over verschillende onderwerpen anders gedacht. Denk aan zaken als groen en klimaatadaptatie”, legt de extern ingehuurde verkeerskundige Robert van Diessen van de gemeente uit.

