Nog altijd weinig actie na adviezen rekenkamer

In aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen ontlokten jonge kunstenaars het winkelend publiek ideeën voor een te houden kerntakendiscussie. Die werden in een leegstaande etalage aan de Clarissenstraat verzameld.

De gemeenteraad sprak dinsdag over het jongste rekenkamerrapport, met flinke kritiek over de gevoerde kerntakendiscussie. Daarbij hamerde Wiebe de Leijer (D66) erop dat de fracties de aanbevelingen die erin staan moeten uitvoeren. Want, zo stelde hij, meer dan eens namen zowel de raad als college van B en W eerdere rekenkameradviezen over, om er vervolgens niets mee te doen.

De kritiek op de kerntakendiscussie was voor deze krant afgelopen week aanleiding om de stand van zaken van eerdere rkc-rapporten in kaart te brengen. Die zijn op de gemeentelijke website keurig in een overzicht terug te vinden. Daarbij wordt ook aangegeven wat er tot op heden mee is gedaan. Uit dat overzicht valt op te maken dat er sinds begin vorig jaar niets is ge..