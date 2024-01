Ook in 2021 konden kinderen tijdens een viering 'kliederen', onder he Anne (links) en Eline van Ruremonde. Dat deden zij toen in bijgebouw de Schakel terwijl in de kerk de volwassenen luisterden naar de woorden van de dominee. 28 januari gaat iedereen voor het eerst 'kliederen' tijdens de viering.

Knutselen en kliederen in de kerk

30 minuten geleden

Voor het eerst is in de Protestantse Kerk aan de Clarissenstraat 18 een kliederviering. Dat woord mag letterlijk genomen worden, want tijdens de speelse dienst die zondag 28 januari om 15.00 uur begint, wordt onder meer geknutseld en geschilderd.

De viering is bedoeld voor kinderen met ouders, oma’s en opa’s, vriendjes en vriendinnetjes. Zij krijgen een spannend verhaal te horen over de reus Goliath en de herdersjongen David. Daarnaast wordt er samen gezongen en is er wat te drinken en iets lekkers.

Het concept kliederkerk is een lichtvoetige manier om kinderen kennis te laten maken met Bijbelverhalen en geloofsaspecten. De vieringen zijn begrijpelijk, vrolijk, toegankelijk en gezellig. De Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel heeft al ervaringen met de speciale diensten en daar zijn de ervaringen goed. Boxtel begint er nu ook mee.