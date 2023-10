Op Drift: samen herinneren

11 minuten geleden

De organisatoren van het vijfjaarlijkse cultuurfestival Op Drift in Esch houdt donderdag 2 november een kleinschalige bijeenkomst in en bij de plaatselijke Sint-Willibrorduskerk. Onder het motto ‘Samen herinneren’ worden dierbare overledenen herdacht.

Bezoekers zijn vanaf 18.30 uur welkom en ontvangen een een gratis kopje koffie of thee. De Mariakapel is geopend voor het branden van een kaarsje. Het kerkhof is ook geopend en wordt deze avond sfeervol verlicht. Achter in de kerk wordt de video vertoond die eerder te zien was tijdens Op Drift in Heaven op 5 mei van dit.

Welke fantasieën hebben mensen als ze denken aan de hemel? Hoe ziet die er voor hen uit? Wie willen ze daar graag weer ontmoeten? Welke muziek willen ze er zeker horen? Diverse dorpsbewoners vertellen erover in de video. Het leverde bijzondere, soms vrolijke, soms kwetsbare gesprekken op. De video wordt op 2 november enkele keren herhaald, meldt Xaveer van Lokven van het organiserend comité: ,,Dus kom langs en kies je moment. Geniet van een bakkie ‘troost’ en haal samen fijne herinneringen op aan onze geliefden die we deze avond extra willen eren.”

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van Allerzielen, dat van oudsher op 2 november wordt gehouden. Toch staat Op Drift: Samen herinneren los van de parochiële Allerzielenviering. Die vindt plaats op zondag 29 oktober, ook in de Willibrorudskerk.