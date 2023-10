Stilstaan bij nabestaanden tijdens Allerzielen

Op verschillende plekken in de gemeente Boxtel is er aandacht voor Allerzielen. Op de Boxtelse begraafplaats Munsel is donderdag 2 november de jaarlijkse Lichtjestocht en in de Sint-Jans Onthoofdingkerk te Liempde is een herdenkingsdienst.

De rooms-katholieke traditie rond Allerzielen voert terug tot ruim duizend jaar geleden en kan in Boxtel en Liempde jaarlijks rekenen op veel belangstelling. Onder meer dus tijdens de stemmige Lichtjestocht op begraafplaats Munsel. Die start met een welkomstwoord door iemand van Bijnen Uitvaartzorg, gevolgd door een muzikaal intermezzo van zanggroep Con Fervore. Daarna kunnen aanwezigen een lichtje branden bij het graf van hun dierbaren. Het kaarsje wordt, evenals een kop koffie, thee of warme chocolademelk, gratis aangeboden door de begrafenisonderneming. Geïnteresseerden zijn welkom van 19.30 tot 21.30 uur.

LIEMPDE

De herdenking in de Sint-Jans Onthoofdingkerk van Liempde start op 2 november om 19.00 uur en wordt gehouden door de Heilig Hartparochie in samenwerking met de plaatselijke uitvaartondernemers Carla Saris en Willemijn Bakx. Nabestaanden van mensen die afgelopen jaar overleden, krijgen een uitnodiging.

Ook als mensen geen kerkelijke uitvaart kregen, kunnen zij herdacht worden. Daarvoor dient in verband met de voorbereidingen vóór maandag 23 oktober een e-mail te worden gestuurd met de naam en sterfdatum van de persoon naar info@heilighartparochie.nl.

Tijdens de viering in de kerk wordt de naam van de overledene genoemd. Ook worden één of twee nabestaanden uitgenodigd om een lichtje aan te steken en een zelf meegebrachte, onverpakte bloem in een vaas te plaatsen.

De kaars mag na de dienst mee naar huis worden genomen. Na de dienst krijgen alle aanwezigen een kopje koffie of thee aangeboden in De Huyskamer naast Hét Groethuis aan de Dorpsstraat 34.