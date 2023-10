Praten over de zin van het bestaan

De Belgische psychiater en hoogleraar Dirk De Wachter staat centraal tijdens een gespreksochtend in ontmoetingscentrum De Schakel aan de Clarissenstraat. Woensdag 25 oktober wordt gesproken over liefde, de zin van het bestaan en over saamhorigheid.

De bijeenkomst is een initiatief van de Protestantse Gemeente. Deelnemers praten van 10.00 tot 12.00 uur over een interview waarvoor De Wachter in 2017 aanschoof bij het televisieprogramma De Verwondering. Daarin gaat journalist en columnist Annemiek Schrijver op zondagochtend in gesprek met mensen uit diverse levensbeschouwelijke tradities. Ook hun verschillende maatschappelijke achtergronden en wat hen inspireert en rust geeft in het leven komt aan bod. De Wachter verwierf bekendheid met boeken als Borderline Times, De kunst van het ongelukkig zijn en Vertroostingen.

Belangstellenden kunnen zich tot daags voor de bijeenkomst aanmelden via e- mail: pgboxtel@gmail.com of telefonisch bij Iet Wachter: 06-33 71 60 26.