Heilig Hartparochie zwaait kapelaan Stanislaus uit

21 minuten geleden

Tijdens eucharistievieringen in achtereenvolgens Esch, Liempde en Boxtel neemt kapelaan Marshal Stanislaus na vier jaar afscheid van de kerkgangers in de Heilig Hartparochie. De Sint-Willibrorduskerk is zaterdag 19 augustus als eerste aan de beurt, zondag 27 augustus volgen de Sint-Jans Onthoofdingkerk en de Sint-Petrusbasiliek.

De Bossche bisschop Gerard de Korte verleent Stanislaus per 1 september eervol ontslag. De kapelaan keert na vier jaar terug naar zijn broedercongregatie en zijn familie in zijn geboorteland India. het bisdom hoopt dat hij daar goede mogelijkheden aantreft om zich in zijn priester-zijn verder te ontplooien.

Het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal viel niet mee en hinderde Stanislaus in zijn pastorale taken. Die vervulde hij overigens met toewijding en daar zijn pastoraal team en parochiebestuur hem erkentelijk voor, zo geven ze in een deze week verschenen persbericht aan.

DE HAND SCHUDDEN

De laatste eucharistieviering waarin Stanislaus voorgaat in Esch begint zaterdag om 18.30 uur. Aansluitend wordt koffie en thee geserveerd in de Sint-Willbrorduskerk en kunnen parochianen persoonlijk afscheid nemen. Een week later, zondag 27 augustus, vinden twee van dergelijke afscheidsbijeenkomsten plaats. Om 09.00 uur in de Liempdse Sint-Jans Onthoofdingkerk met aansluitend receptie in dienstencentrum De Kloosterhof. En om 11.00 uur in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek waarna een ontvangst met parochianen plaatsvindt in de pastorie op Duinendaal.

De vieringen in Liempde wordt uitgezonden via Omroep Dommelland, die in Boxtel via het YouTube-kanaal van de parochie.