Impressie van de openluchtmis die in 2016 werd gehouden bij de Mariakapel aan de Heikant in Esch.

Noveen aan de Heikant in Esch: negen dagen rozenkrans bidden

59 minuten geleden

In aanloop naar de kerkelijke feestdag van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus wordt negen dagen lang bij de wegkapel aan de Heikant in Esch de rozenkrans gebeden. Dat gebeurt vanaf maandag 7 augustus dagelijks om 12.30 uur.

Al meer dan een kwarteeuw komen gelovigen uit de hele regio midden op de dag bijeen bij het Mariakapelletje nabij fietspad Smaldijkje in Esch. Niet zelden sluiten ook toevallige passanten aan en dat levert vaak spontane ontmoetingen en gesprekken op, aldus een van de organisatoren. De gebedsdienst duur steeds zo’n twintig minuten.

OPENLUCHTMIS

Op de feestdag zelf, dinsdag 15 augustus, wordt de gebedsreeks feestelijk afgesloten en worden deelnemers na afloop getrakteerd op koffie en cake. In het weekend ervoor, op zaterdag 12 augustus, wordt een openluchtmis opgedragen in aanwezigheid van het Essche gilde Sint-Willebrordus en het Gelegenheidskoor. Mocht het die dag onverhoopt slecht weer zijn, vindt deze eucharistieviering plaats in de dorpskerk van Esch.