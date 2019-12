Geen slachtoffers bij brand 't Dommeltje

Grote brand bij boerderij 't Dommeltje op Hoog Munsel. De brandweer is ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Brabants Centrum is op pad om informatie te vergaren. Volg deze tijdlijn.

10.45 uur: Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de procedure GRIP 1 wordt gevolgd. Publiek wordt geadviseerd om uit de buurt te blijven van het incident: mogelijk is er asbest, waarschuwt de brandweer. Ten tijde van de uitslaande brand trok het incident veel bekijks.

11.05 uur: De koeien zijn uit de stal gehaald, laat verslaggever ter plaatse Jan Hermens weten. Vooralsnog lijkt het erop dat er geen mensen binnen waren ten tijde van de brand. Er zou later vandaag een kerstlunch plaatsvinden.

11.23 uur: Er zijn geen slachtoffers door de brand, zo laat de politie weten. De brandweer laat de stal gecontroleerd uitbranden.

11.26 uur: De brand is ontstaan door een gasfles die vlam vatte. De eigenaar had een heater aangezet, maar er ontstond een storing waarna de gasfles in brand vloog.

11.36 uur: In het horecagedeelte van de activiteitenboerderij is het vuur begonnen: dat pand laat de brandweer gecontroleerd uitbranden. De naastgelegen stal kon nog van de ondergang worden gered. Het vuur kon ook het woonhuis niet bereiken.

11.39 uur: Het incident zelf eiste geen slachtoffers, wel was een van de omstanders gevallen. Die is met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het betreft een buurman die meehielp de koeien naar buiten te drijven. Vermoedelijk heeft hij een gebroken sleutelbeen.

11.43 uur: Verkeer dat de boerderij via de rijksweg A2 passeert, wordt gesommeerd langzamer te rijden. Door de flinke rookontwikkeling mogen bestuurders niet harder rijden dan zeventig kilometer per uur.

12.11 uur: Brandweerlieden halen nog drie weggedoken kalfjes uit de stal. Een omstander meldt dat de buurt een groepsapp heeft, waardoor gealarmeerde buren eerder op de ochtend direct gingen helpen koeien naar buiten te drijven. Er rennen weer mensen het veld in omdat de runderen onrustig zijn.

12.15 uur: Het horecagedeelte is verwoest, de stal is gespaard gebleven. Omstanders vervolgen hun weg.

12.20 uur: Einde van deze live-blog. Brabants Centrum brengt in haar dinsdag- en donderdageditie van respectievelijk 17 en 19 december een reportage van het incident.

Achtergrond: Boerderij 't Dommeltje is onder meer een activiteitenaccommodatie. De feesthal, waar onder meer partijen en bruiloften worden gehouden, is het pand dat in brand staat. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Zo vond er eind november nog de prijsuitreiking van de Bokselse Kwis plaats.