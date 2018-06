Geen publicatie examenuitslagen

Het Jacob-Roelandslyceum en het Baanderherencollege in Boxtel publiceren deze week géén examenuitslagen. Door de nieuwe privacywet komt ook in Boxtel een einde aan een lange traditie. Woensdag 13 juni krijgen de schoolverlaters te horen of zij al dan niet geslaagd zijn.

Aanvankelijk zouden beide middelbare scholen in Boxtel zoals gebruikelijk de namenlijsten van de geslaagden openbaar maken. Ouders en leerlingen waren daar in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei van kracht werd, van op de hoogte gesteld. Zij kregen via e-mail de mogelijkheid aan te geven van bekendmaking af te zien, maar daar is volgens een woordvoerster geen gebruik van gemaakt. En dus meldden de scholen maandagochtend nog dat zij de namen zouden publiceren. Op dat besluit is de directie maandagavond teruggekomen.

Dit betekent dat ook Brabants Centrum geen overzicht van de geslaagden kan publiceren; niet digitaal en niet in de papieren krant van donderdag. ,,Erg spijtig. Op deze manier wordt afbreuk gedaan aan een mooie traditie. Hopelijk wordt het volgend jaar beter geregeld", stelt de redactie.