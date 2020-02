Geen glas tijdens carnaval in kroegen

De glazen worden tijdens de carnaval in de berging gedaan. Burgemeester Ronald van Meygaarden kwam vandaag met het besluit naar buiten dat er niet in glas mag worden geschonken tijdens de festiviteiten, ook niet in de kroegen.

,,Het is in goed overleg gegaan", vertelt uitbater William van Dinther van het Hart van Boxtel. ,,Persoonlijk vind ik dat ik met veiligheidsglas goed uit de voeten kon. Maar ik kan het standpunt van de gemeente Boxtel wel begrijpen. We hebben er nog wel even goed over gediscussieerd van tevoren, maar uiteindelijk is dit besloten." Of hij er een biertje minder op verkoopt? ,,Nou, gisteren hebben we daar in ieder geval weinig van gemerkt", gniffelt Van Dinther.

Waard Ton van Alphen van D'n Durpsherberg in Liempde was altijd wel voorstander van plastic. ,,Het heeft zijn voor- en nadelen. Met speciaalbier is het wel wat vervelender, maar dat maakt tijdens carnaval niet zoveel uit. Als het erg druk is, is plastic wel fijn. Je hoeft ook niet te letten op mensen die naar buiten lopen met glas. Voor de veiligheid is het wel goed."

Van Meygaarden kwam tot het besluit omdat glaswerk bij eventuele incidenten ook als wapen kan worden gebruikt. In het kader van veiligheid is het daarom beter om binnen de cafés het glaswerk te verbieden tijdens de carnaval. In restaurants mag er nog wel gebruik worden gemaakt van glaswerk, behalve op het terras. Voorheen was de regeling dat er in veiligheidsglas kon worden geschonken in de Boxtelse cafés.

OP DE FOTO: Deze bierpul mag dan nog wel, maar voor de rest is glaswerk verboden tijdens carnaval in Eendengat, ook in de cafés. Voorheen was veiligheidsglas nog toegestaan. (Foto: Annelieke van der Linden, 2018).