Geen doorstart voor Boxtels filiaal Intertoys

De failliete speelgoedwinkelketen Intertoys maakt een doorstart. Een deel van de winkels blijft open, maar het filiaal in Boxtel zit daar niet bij.

Het Portugese bedrijf Green Swan heeft Intertoys overgenomen. 91 vestigingen moeten binnen enkele weken de deuren sluiten, zo'n 220 winkels blijven open, is de bedoeling. De leegverkoop in het Boxtelse filiaal is zaterdag 9 maart begonnen.