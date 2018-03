Geen bijval voor informateur Rombouts

Op de foto: De nieuwe gemeenteraad van Boxtel, kort na de installatie op donderdag 29 maart. (Foto: Albert Stolwijk).

Het plan van Balans, de grootste politieke partij in Boxtel, om oud-burgemeester Ton Rombouts aan te stellen als informateur voor een nieuw te vormen coalitie vindt weinig bijval. De vier partijen die de afgelopen vier jaren het college van B. en W. vormden (Combinatie95, SP, D66 en INbox, hebben dat donderdagavond - kort voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad - aan Mariëlle van Alphen van Balans schriftelijk laten weten.

De lijsttrekkers van de vier partijen hebben zaterdag een gesprek gevoerd met Balans en daarin aangegeven geen behoefte te hebben aan een vervolg daarvan. Het eenzijdig aantrekken van Rombouts als informateur getuigt er volgens Eric van den Broek (SP) van dat Balans in de twee gespreksronden die werden gehouden niet is gelukt voldoende basis te vinden voor een coalitie die 'getalsmatig en inhoudelijk' op voldoende steun kan rekenen. SP, D66 en INbox vinden dat de Combinatie95 als de op een na grootste partij nu aan zet is.

Namens die partij zei voorman Peter van de Wiel in een toelichting die uitdaging graag aan te gaan. ,,Zo'n tienduizend mensen in de gemeente Boxtel hebben aangegeven geen heil te zien in de weg die Balans kiest." Volgens hem is het mogelijk om bij wijze van spreken morgen al verder te gaan met de oude coalitie: ,,Maar ook wij zullen kiezen voor een zo breed mogelijk draagvlak." Balans zal daarvan volgens Van de Wiel in geen geval deel van uitmaken. ,,Daarvoor zijn de verschillen te groot en is er de voorbije jaren en ook in de afgelopen campagne te veel gebeurd."

In de raadzaal werd donderdagavond tijdens een halfuur durende vergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Zeven raadsleden legden de eed en zeventien de gelofte af ten overstaan van burgemeester Mark Buijs. Voorafgaand aan die plechtigheid wees hij erop dat het vertrouwen in de gemeenteraad valt of staat bij het integer en respectvol handelen van politici.