Gastouderschap centraal op infomiddag Kids@home

Kids@home organiseert op donderdag 7 juni een inloopmiddag aan de Vossenholen 7 in Gemonde voor mensen die belangstelling hebben in het gastouderschap en daarover meer informatie willen. Tijdens de bijeenkomst vertelt eigenaar Jolanda Bergman van het gastouderbureau over de criteria die bij gastouderopvang horen. Daarnaast geeft ze tips om een eigen onderneming te starten.

Ze komen geregeld voorbij: advertenties waarin gastouders worden gevraagd. Dit zijn mensen die opvang bieden aan kinderen waarvan de ouders werken, op tijden die niet altijd tussen negen en vijf uur liggen. Bij een gastouder is in overleg veel mogelijk, stelt Bergman. ,,Zowel vaste opvang als flexibele opvang, bij de gastouder thuis of bij de vraagouder in huis." Kids@home is een gastouderbureau dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gastouders. ,,Dat staat in de wet Kinderopvang. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit van de zorg controleren", legt Bergman uit.

Tijdens de inloopmiddag op 7 juni geeft Bergman uitleg belangstellenden exact wat er zoal komt kijken bij gastouderopvang en aan welke criteria zij moeten voldoen. Mensen kunnen zich aanmelden via de website www.kids-at-home.net. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Bergman via telefoonnummer 06-10 10 97 20 of e-mail: info@kids-at-home.net.