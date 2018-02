Ganzenborden en bij - zaken trekken door Ploegersland

Met de kolderzitting in de ochtend en de optocht in de middag stond de agenda voor carnavalvierend Liempde op zondag volgeboekt. De woningbouw in Liempde kwam uitgebreid aan bod, alsook het ganzenbord op de kioskvloer, bitcoins en een protestloop voor een prinses carnaval in 2019 of 2020.

Tijdens de optocht gingen de Crazy-S-en, bestaande uit Sam, Sem, Sylvie en Noa, op voor hun derde titel op rij. Dit jaar bouwden zij samen met hun ouders een haast niet te onderscheiden replica van de kiosk in het Concordiapark. Inclusief ganzenbordvloer. Buurman en Buurman waren de koepel aan het renoveren, maar dat ging niet helemaal van een leien dakje: een van de buurmannen zakte prompt door het dak heen. Al met al hadden de Crazy-S-en weer een kunstwerkje neergezet.

Ook CV De Roestkrabbers gooiden hoge ogen, na eerder al in Mullukzuipertjesland de derde prijs te hebben veroverd tijdens de optocht. 'Mi de bitcoin op koers, maken we u jaloers' luidde het credo. Een van de leden die zichzelf Tim Bal noemde, moest bekennen dat de tekst misschien niet meer heel actueel was. ,,Maar we hebben de koers ook aangepast", wijst hij naar een afbeelding van de kelderende beursnotering van de cryptomunt.

Voor het vijfde jaar op rij poogden het groepje 'importvrouwen' van Liempde (zoals ze zichzelf bestempelden) om een voor hun belangrijk thema op de kaart te zetten: het kiezen van een prinses carnaval. Verkleed als bijen scandeerden de dames 'Liemt doet ut niet, prinsessen weer in de bij-rol." Maar in 2020 moet het zo ver zijn, heeft de groep zichzelf als doel gesteld.

