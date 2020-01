Fons Naterop waarnemer in Kapelle (Z)

Fons Naterop gaat een nieuwe klus aan als waarnemend burgemeester. De voormalig burgervader van Boxtel neemt tijdelijk de gemeente Kapelle in Zeeland onder zijn hoede.

Naterop was tot vorig jaar november waarnemend burgemeester van de gemeente Boxtel. Daarvoor had hij tien jaar lang die taak in Aalburg. Nadat hij de ambtsketen van Boxtel over had gedragen aan Ronald van Meygaarden, gaf hij aan open te staan voor een nieuwe klus als dat van hem gevraagd zou worden.

Hij vervangt in Kapelle de vertrekkend burgemeester Huub Hieltjes die in de gemeente Duiven aan de slag gaat. Han Polman, commissaris van de koning van de provincie Zeeland, ondertekent het benoemingsbesluit als bekend is wanneer Hieltjes vertrekt.

Naterop blijft in elk geval tot januari 2021 waarnemer in Kapelle. Dan gaat Polman namelijk weer in gesprek met fractievoorzitters en wethouders over de openstelling van de burgemeestersvacature. (Foto: Peter de Koning).