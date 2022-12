Energiehulp naar sociale minima voor gratis maatregelen

19 minuten geleden

De Energiehulp helpt inwoners met gratis maatregelen om hun verbruik omlaag te brengen. Getrainde adviseurs en klussers komen langs om kleinschalige maatregelen te installeren.

Het regionale initiatief wordt toegepast in verschillende gemeenten en vanaf heden ook in Boxtel. De komende periode worden huishoudens die hiervoor in aanmerking komen persoonlijk benaderd. Het gaat om mensen die een inkomen hebben onder of rond de grens van het sociale minimum. Zij hebben eerder de energietoeslag van 1.300 euro gekregen en zijn dus al bekend bij de gemeente.

De klussers en adviseurs geven advies aan bewoners over hoe ze met hun gedrag de energierekening omlaag kunnen brengen. De Energiehulp helpt bovendien met het installeren van producten als ledlampen, waterbesparende douchekoppen, radiatorfolie en tochtstrips.

DOORVERWIJZING

Niet alleen mensen die de energietoeslag hebben gekregen, worden aangemeld voor de Energiehulp. Ook kunnen inwoners worden doorverwezen vanuit sociale (vrijwilligers)organisaties, zoals Vincentius, Voedselbank, woningcorporaties Joost en Woonveste en ContourdeTwern. Aanmelden hoeft niet, de betreffende inwoners ontvangen vanzelf een uitnodiging.

De gemeente heeft verschillende regelingen om huishoudens te ondersteunen: www.boxtel.nl/hulpbijgeldzorgen.