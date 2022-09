Wethouder Hans Heesen toont zich tevreden met een in zijn ogen solide begroting voor de komende jaren.

Boxtel brengt financiën - voorlopig - op orde

1 uur geleden

UPDATE 17.10 UUR - Na enkele jaren kommer en kwel presenteert de gemeente Boxtel nu weer een sluitende begroting. Wethouder Hans Heesen noemt de ramingen voor 2023 solide. Dankzij reeds gerealiseerde bezuinigingen én meevallers van het Rijk. De lokale lasten voor burgers stijgen volgens de huidige verwachtingen gemiddeld met 3,4 procent.

Boxtel verwacht in 2022, dit jaar dus, ruim 1,3 miljoen euro over te houden. In de drie jaren daarna zijn overschotten voorzien van 880, 626 en 978 duizend euro. In 2026 keert het tij en wordt een tekort van 174 duizend euro verwacht.

Dankzij een vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld bezuinigingsplan van zo’n 4,5 miljoen euro kon de meerjarenbegroting sluitend gemaakt worden. Daarnaast hield Boxtel vorig jaar, in 2021 dus, een positief saldo van 2,5 miljoen over en dat hielp natuurlijk ook mee.

RIJK KEERT MEER UIT

Belangrijk in de omslag van de financiële positie is echter vooral de hogere bijdrage die Boxtel uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Bij de samenstelling van de vorige begroting ging het college van B en W er nog van uit dat er jaarlijks 320.000 euro minder vanuit Den Haag in de gemeentekas zou vloeien. Het tegendeel blijkt waar: Boxtel krijgt tot 2026 1,1 miljoen meer. Daarna daalt de bijdrage van het Rijk naar verwachting met 5,1 miljoen.

Wethouder Heesen zegt ‘zeer tevreden’ te zijn met deze ‘solide’ begroting. Volgens hem is de basis financieel weer op orde en kan het voorgenomen beleid verder worden uitgevoerd. ,,Het college heeft mogelijkheden gevonden om de komende jaren ruimte te houden voor noodzakelijke maatschappelijke opgaven, zoals onder andere armoedebestrijding, vluchtelingenopvang, onderwijshuisvesting, stikstofproblematiek, energievraagstukken, woningbouw of infrastructuur. Daarmee kunnen we doorwerken aan een veerkrachtig Boxtel: dynamisch en duurzaam met oog voor het sociale gezicht van Boxtel.”

WERK AAN DE WINKEL

Toch is er ook werk aan de winkel beseft de wethouder. Allereerst moet een deel van de voorgenomen bezuinigingen nog worden waargemaakt. Vervolgens zijn er tegen de achtergrond van nationale en internationale problemen ook uitdagingen op het gebied van de genoemde maatschappelijke opgaven, maar ook als het gaat om vergrijzing en klimaat.

,,Ook de hoge inflatie kan negatieve invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat. De explosief gestegen kosten van bouwmaterialen gaan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor beheer en onderhoud van ons vastgoed en de openbare ruimte”, aldus Heesen in een toelichting op de vanmiddag gepresenteerde begroting.

LOKALE LASTEN

Met hoeveel procent meer de lokale lasten voor de Boxtelse burgers in 2023 uitpakken, is nog onduidelijk. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat de onroerendezaakbelasting meestijgt met de inflatie en die vooralsnog beraamd op gemiddeld 3,4 procent. Daarmee zou de ozb uitkomen op 356 in plaats van 344 euro. Begin volgend jaar, als de woz-waarden bekend zijn, wordt het tarief definitief vastgesteld. De afvalstoffenheffing zou zoals het er nu uitziet stijgen met een tientje naar 319 euro, de rioolheffing wordt naar verwachting zes euro duurder: 190 euro.