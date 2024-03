Still uit de film The Danish Girl.

Film: The Danish Girl

55 minuten geleden

‘Verkeerd Verpakt’. Zo luidt de titel van een drieluik dat FilmPodiumBoxtel vertoont over transgenders. De eerste film is The Danish Girl uit 2016. Die is te zien op maandag 11 maart vanaf 20.15 uur in het Muziekhuis aan de Passage Riche 4.

Begin jaren twintig van de vorige eeuw: de Deense schilder Einar Wegener (Eddie Redmayne) poseert op verzoek van zijn eveneens schilderende vrouw Gerda (Alicia Vikander) als vrouw. Diep van binnen wist-ie altijd al dat hij een vrouw was, maar na het poseren komt die vrouw eindelijk naar buiten. Ze heet Lili, maar gaat zij nog ooit weg?

Dit sensitieve portret van een van de eerste transgendervrouwen uit de geschiedenis is gebaseerd op ware gebeurtenissen. In handen van regisseur Tom Hooper (ook bekend van The King’s Speech) is The Danish Girl een overtuigend en oprecht verhaal over onvoorwaardelijke liefde geworden, aldus Wim van Liempt die voor aanvang een korte inleiding verzorgt. Hij is samen met Jos Vervoort de drijvende kracht achter de lokale filmclub.

VIER OSCARNOMINATIES

The Danish Girl kreeg vier Oscarnominaties, een voor Eddie Redmayne in de hoofdrol, een voor het production design en een voor de kostumering. De vierde nominatie werd verzilverd door de Zweedse actrice Alicia Vikander voor beste bijrol.

Entreekaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar, niet aan de zaal. De tickets kosten 7,50 euro via de website van Podium Boxtel of een euro meer bij cadeauwinkel Hebbes aan de Markt.