Fietstunnel: wie stemde vóór of tegen?

HENK VAN DER ZEE

Ook in het afgelopen vrijdag door Brabants Centrum georganiseerde verkiezingsdebat 'Stemmen in Boxtel' bleek onenigheid over welke partij nu in welk jaar wel of niet voor een fietstunnel bij de dubbele overweg heeft gestemd. Met name de discussie tussen de SP en Balans speelt een grote rol. Ook in onze eigen kolommen is die duidelijkheid onvoldoende gegeven. Tijdens de debatavond heb ik beloofd om deze week die duidelijkheid alsnog te verschaffen. Gebaseerd op de verslagen en besluiten van de raadsvergaderingen ontstaat een helder overzicht.

2004: raad kiest voor autotunnel

Alle raadsfracties zijn het in 2004 eens over het uitgangspunt dat de dubbele overweg vervangen moet worden door een autotunnel voor alle soorten verkeer. Hier is dan ook geen discussie over.

2008: verkeersplan GVVP

In 2008 stelt de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2008-2020 (GVVP) in meerderheid vast; dertien raadsleden stemmen voor, acht tegen. In dit GVVP wordt nog geen keuze voor een tunnelvariant gemaakt. Wel wordt besloten om na te gaan op welke wijze een veilige oversteek voor langzaam- én calamiteitenverkeer kan worden gegarandeerd van en naar Kalksheuvel en Ladonk.

Alle toenmalige oppositiepartijen stemmen tegen het GVVP: DPBL en Boxtels Belang (nu samen INbox), VVD, PDP én Balans. Een door de oppositie ingediend amendement om te bereiken dat besluitvorming over de dubbele overweg pas plaatsvindt na realisering van de volwaardige noordelijke ontsluiting wordt weggestemd.

2010: beleidsprogramma 2010-2014

Na de gemeenteraadsverkiezingen en formatie van een nieuw college van B. en W. wordt op 13 april 2010 het beleidsprogramma 'Samen verder: de burger centraal' door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De coalitie wordt gevormd door Balans, Combinatie95, PvdA/GroenLinks en DPBL. Alle oppositiepartijen stemmen tegen, waaronder de SP.

Tijdens de besluitvorming over het beleidsprogramma, dat vol mitsen en maren staat, wordt een amendement aangenomen dat wordt ingediend door de SP. Dat wijzigingsvoorstel luidt als volgt: 'Indien sanering van spoorwegovergangen rijksbeleid blijft en een beperkte noordelijke ontsluiting haalbaar blijkt, wordt er geen centrumtunnel gerealiseerd voor auto's in de buurt van de dubbele overweg'. Wat met het woord 'beperkt' wordt bedoeld, blijft onduidelijk. Wel wordt helder dat de tunnel wordt gekoppeld aan een noordelijke ontsluitingsweg.

Alleen de VVD stemt tegen het SP-amendement. Balans, dat toen de grootste coalitiepartij was, heeft de motie dus ook gesteund. Die partij was al eerder voor een noordelijke ontsluitingsweg.

2013: raad kiest voor fietstunnel

Verkeerswethouder Wim van der Zanden (Balans) geeft vanaf 2010 uitvoering aan de burgerparticipatie die moet leiden tot een breedgedragen keuze voor een alternatief voor de dubbele overweg. Die inspraakronde leidt tot maar liefst 42 varianten voor de vervanging van de dubbele overweg, maar wethouder Van der Zanden krijgt niet meer de gelegenheid die te presenteren. In augustus 2013 wordt zijn partij uit de coalitie gezet en gaan de overige drie partijen samen verder.

Op 26 november 2013 kiest de gemeenteraad in meerderheid voor variant B14/15, variant 6: een fietstunnel. De stemming vindt hoofdelijk plaats, dus niet per fractie. Tegen stemmen Mariëlle van Alphen, Serjik Safarlou, Erica Vos, Wim van der Zanden en Willy van Zuijlen (Balans), Jos Hegeman en Bart Louwers (D66) en Paul van Hellemondt (VVD).

Balans dient in dezelfde raadsvergadering een amendement in om te kiezen voor autotunnelvariant CV9, maar dit wordt weggestemd.

Conclusie

In de huidige verkiezingsstrijd verwijt de SP dat Balans nu tégen en eerder vóór een fietstunnel was. Op basis van het stemgedrag en ingediende moties/amendementen in raadsvergaderingen is de conclusie helder. Vanaf het GVVP in 2008 liggen de keuzes van de partijen volledig uit elkaar. Balans is voor een autotunnel, de SP voor een fietstunnel. Het beleidsprogramma 2010-2014 doet daar niets aan af.

In de aanloop naar de verkiezingen hadden we dit in de kolommen van Brabants Centrum beter duidelijk moeten maken. Wij doen dit via al onze kanalen hierbij alsnog.