Feestelijk weekend voor Gildenbonds

Op de foto: Het Gildenbonds Metropole Orkest trok zaterdagavond veel muziekliefhebbers naar de Tijberzaal van het Baanderherencollege. (Foto: Gerard Schalkx).

De Gildenbondsharmonie sluit dit weekend het muzikale seizoen feestelijk af. Zaterdagavond liet het Gildenbonds Metropole Orkest het publiek in de Tijberzaal van het Baanderherencollege swingen. Zondag 24 juni staat het jaarlijks goed bezochte Big Band on the Beach in recreatiepark De Langspier op de rol.

Het harmonieorkest en Big Band Boxtel van de Gildenbonds verzorgden zaterdag een feestelijk concert waarin vrolijke stukken met een lichte jazzy inslag te horen waren. Saxofonist Leo Janssen van het Metropole Orkest verzorgde gastoptreden, begeleid door de Big Band en het samengestelde ensemble.

Big Band Boxtel organiseert bovendien zondag 24 juni vanaf 15.00 uur het jaarlijkse strandfeest bij De Langspier. Samen met de Stripe Big Band en de Big Band Five Six o' Seven zal de muziekgroep van de Gildenbonds deze editie muzikale invulling geven aan het evenement. Aanmelden voor de middag is niet nodig.